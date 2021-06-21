Глава МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Карабахе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Благодарны России за продолжение ее работы и надеемся, что ее работа и участие продолжатся. Считаем, что это хорошая площадка для сближения позиций, для достижения мира", - заявила Х. Шмид.