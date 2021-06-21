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Глава МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе

Глава МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Карабахе.
Карабах
21 июня 2021 г. 16:44
Глава МИД России обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Благодарны России за продолжение ее работы и надеемся, что ее работа и участие продолжатся. Считаем, что это хорошая площадка для сближения позиций, для достижения мира", - заявила Х. Шмид.

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Версия на английском языке Russian FM mulls situation in Karabakh with OSCE secretary-general
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri ATƏT-in baş katibi ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

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