Глава МИД: Победа открыла новую эру в истории Азербайджана

Азербайджан быстро продвигается по пути реинтеграции освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе своего видеообращения, опубликованного на странице Antalya Diplomatic Forum в Twitter.

"В результате 44-дневной Отечественной войны прошлого года мы освободили наши земли от армянской оккупации. Победа открыла новую эру в истории моей страны, восстановила международную справедливость и права 1 миллиона человек, вынужденных покинуть свои дома",- сказал он.

"Теперь перед нами стоит важная новая задача по разминированию и восстановлению наших освобожденных территорий. Мы быстро продвигаемся по пути реинтеграции освобожденных территорий. В ближайшем будущем мы станем свидетелями возвращения первых семей вынужденных переселенцев в свои дома", - заявил Д. Байрамов.

Глава МИД выразил надежду, что долгожданные мир и стабильность прочно установятся на Южном Кавказе. "Азербайджан продолжит прилагать усилия по укреплению мира, стабильности и процветания во всем регионе",- отметил он.