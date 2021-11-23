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Глава МИД: Победа открыла новую эру в истории Азербайджана

Глава МИД: Победа открыла новую эру в истории Азербайджана Азербайджан быстро продвигается по пути реинтеграции освобожденных территорий
Карабах
23 ноября 2021 г. 12:20
Глава МИД: Победа открыла новую эру в истории Азербайджана
Джейхун Байрамов

Азербайджан быстро продвигается по пути реинтеграции освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе своего видеообращения, опубликованного на странице Antalya Diplomatic Forum в Twitter.

"В результате 44-дневной Отечественной войны прошлого года мы освободили наши земли от армянской оккупации. Победа открыла новую эру в истории моей страны, восстановила международную справедливость и права 1 миллиона человек, вынужденных покинуть свои дома",- сказал он.

"Теперь перед нами стоит важная новая задача по разминированию и восстановлению наших освобожденных территорий. Мы быстро продвигаемся по пути реинтеграции освобожденных территорий. В ближайшем будущем мы станем свидетелями возвращения первых семей вынужденных переселенцев в свои дома", - заявил Д. Байрамов.

Глава МИД выразил надежду, что долгожданные мир и стабильность прочно установятся на Южном Кавказе. "Азербайджан продолжит прилагать усилия по укреплению мира, стабильности и процветания во всем регионе",- отметил он.

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