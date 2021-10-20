Глава МИД: Надеемся, что недавние позитивные месседжи Армении останутся не только на словах

Азербайджан придает важное значение деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.

Азербайджан придает важное значение деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.

Как сообщает Report, об этом заявил главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Глава МИД подчеркнул важность реализации всех пунктов трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении.

В этой связи Д. Байрамов напомнил, что сегодня в Москве состоится заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.

По его словам, до сих пор Армения делала противоречивые заявления и заседания трехсторонней комиссии были приостановлены на некоторое время: "Надеемся, что недавние позитивные месседжи Армении останутся не только на словах, но и на деле".