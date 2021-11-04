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Джейхун Байрамов: Переговоры и работа ООН не дали результатов, мы сами разрешили конфликт

Джейхун Байрамов: Переговоры и работа ООН не дали результатов, мы сами разрешили конфликт С 90-х годов Азербайджан мирным путем пытался справиться с проблемой оккупации своих территорий Арменией. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по этому вопросу.
Карабах
4 ноября 2021 г. 13:38
Джейхун Байрамов: Переговоры и работа ООН не дали результатов, мы сами разрешили конфликт

С 90-х годов Азербайджан мирным путем пытался справиться с проблемой оккупации своих территорий Арменией. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках VIII Бакинского Глобального форума.

"К сожалению, мы стали свидетелями невыполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Это подорвало доверие к ООН. Мы поняли, что переговоры и работа ООН не дают результатов, поэтому сами предприняли необходимые шаги и в результате конфликт был разрешен. Мы призываем все международное сообщество к созданию нового мирового порядка. Мы заинтересованы в повышении эффективности ООН", - заявил Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Foreign Minister said UN's activity produced no effect in Karabakh resolution
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan yeni dünya nizamının yaradılmasını təklif edir"

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