Джейхун Байрамов: Переговоры и работа ООН не дали результатов, мы сами разрешили конфликт

С 90-х годов Азербайджан мирным путем пытался справиться с проблемой оккупации своих территорий Арменией. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по этому вопросу.

С 90-х годов Азербайджан мирным путем пытался справиться с проблемой оккупации своих территорий Арменией. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках VIII Бакинского Глобального форума.

"К сожалению, мы стали свидетелями невыполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Это подорвало доверие к ООН. Мы поняли, что переговоры и работа ООН не дают результатов, поэтому сами предприняли необходимые шаги и в результате конфликт был разрешен. Мы призываем все международное сообщество к созданию нового мирового порядка. Мы заинтересованы в повышении эффективности ООН", - заявил Д. Байрамов.