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Глава МИД Ирана: Созданы условия для процветания Карабаха, сотрудничества и взаимодействия

Глава МИД Ирана: Созданы условия для процветания Карабаха, сотрудничества и взаимодействия ""Иран - самая близкая страна к месту конфликта, который к сожалению произошел в Нагорном Карабахе. Поэтому для нас урегулирование этого конфликта является очень важным"
Карабах
26 января 2021 г. 16:32
Глава МИД Ирана: Созданы условия для процветания Карабаха, сотрудничества и взаимодействия

"Иран - самая близкая страна к месту конфликта, который к сожалению произошел в Нагорном Карабахе. Поэтому для нас урегулирование этого конфликта является очень важным с точки зрения нашей национальной безопасности". Как сообщает российское бюро Report, об этом во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"После недавнего обострения конфликта в Карабахе летом и осенью прошлого года, ИРИ прикладывала огромные усилия для того, чтобы представить региональное решение. В этой связи я несколько раз проводил телефонные разговоры с господином Лавровым, спецпредставитель президента Ирана ездил в регион и представил наш мирный план по окончанию конфликта. Очень рады что усилиями РФ нашлось решение очень похожее на то, что мы предлагали и оно переведено на практическую плоскость", - сказал он.

"Сегодня подготовлены условия для процветания Карабаха, для сотрудничества и взаимодействия. Подготовлена почва для взаимодействия по экономическим и транспортным проектам в регионе. Мы сможем снизить исторические разногласия, сохранить жизни людей", - отметил М.Зариф.

По его словам, именной по этой причине он решил совершить визит во все три страны Южного Кавказа, а также Россию и Турцию, чтобы обсудить все проблемы. "Я рад, то реакция стран на эти соображения очень позитивна. Надеюсь, что и в в оставшихся странах, которые я посещу, мы столкнемся с такой же реакцией. Нужно воспользоваться этой возможностью для создания лучшего будущего", - заключил министр.

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