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Глава МИД Ирана: Действующее прекращение огня должно привести к оживлению экономики региона

Глава МИД Ирана: Действующее прекращение огня должно привести к оживлению экономики региона "Действующее прекращение огня должно стать постоянным и привести к оживлению торговли, экономических отношений". Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сказал 29 января на совместной пресс-конференции с ту
Карабах
29 января 2021 г. 13:28
Глава МИД Ирана: Действующее прекращение огня должно привести к оживлению экономики региона
Мохаммад Джавад Зариф

"Действующее прекращение огня должно стать постоянным и привести к оживлению торговли, экономических отношений".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сказал 29 января на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

“Я неоднократно подчеркивал это в ходе своих визитов в Азербайджан, Россию, Армению и Грузию: прошлое мы должны рассматривать как дорогу в будущее, и использовать это в положительном русле. Сейчас для всех шести стран создана предпосылка. Мы может осуществлять деятельность для еще большего развития региона и этих 6 стран. Сюда входят наземные пути, железные дороги, энергетическая сфера. Я оптимистичен в данной теме", - сказал он.

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Версия на английском языке Iranian FM: "Current ceasefire should lead to revival of economic relations"
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: "Hazırkı atəşkəs iqtisadi münasibətlərin canlanmasına yol açmalıdır"

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