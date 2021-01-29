Глава МИД Ирана: Действующее прекращение огня должно привести к оживлению экономики региона

"Действующее прекращение огня должно стать постоянным и привести к оживлению торговли, экономических отношений". Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сказал 29 января на совместной пресс-конференции с ту

"Действующее прекращение огня должно стать постоянным и привести к оживлению торговли, экономических отношений".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф сказал 29 января на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

“Я неоднократно подчеркивал это в ходе своих визитов в Азербайджан, Россию, Армению и Грузию: прошлое мы должны рассматривать как дорогу в будущее, и использовать это в положительном русле. Сейчас для всех шести стран создана предпосылка. Мы может осуществлять деятельность для еще большего развития региона и этих 6 стран. Сюда входят наземные пути, железные дороги, энергетическая сфера. Я оптимистичен в данной теме", - сказал он.