О нас

Глава МИД Греции: Приоритетом для Армении и Азербайджана должен стать прочный мир

Глава МИД Греции: Приоритетом для Армении и Азербайджана должен стать прочный мир Приоритетом для Армении и Азербайджана должно стать установление прочного мира в регионе.
Карабах
10 января 2024 г. 12:22
Глава МИД Греции: Приоритетом для Армении и Азербайджана должен стать прочный мир

Приоритетом для Армении и Азербайджана должно стать установление прочного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в ходе брифинга с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Греция пристально наблюдает за процессами на Южном Кавказе. Греция считает, что мирный процесс должен продвигаться вперед на основе фундаментальных принципов. Мы поддерживаем диалог. Приоритетами для обеих сторон должно стать установление долгосрочного стабильного мира и дружеских отношений между странами-соседями", - подчеркнул греческий министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan XİN başçısı: “Ermənistan və Azərbaycan üçün davamlı sülh prioritet olmalıdır”

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi