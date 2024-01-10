Глава МИД Греции: Приоритетом для Армении и Азербайджана должен стать прочный мир

Приоритетом для Армении и Азербайджана должно стать установление прочного мира в регионе.

Приоритетом для Армении и Азербайджана должно стать установление прочного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в ходе брифинга с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Греция пристально наблюдает за процессами на Южном Кавказе. Греция считает, что мирный процесс должен продвигаться вперед на основе фундаментальных принципов. Мы поддерживаем диалог. Приоритетами для обеих сторон должно стать установление долгосрочного стабильного мира и дружеских отношений между странами-соседями", - подчеркнул греческий министр.