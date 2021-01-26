Глава МИД Германии: Доказательств участия боевиков на стороне Азербайджана нет

У нас нет доказательств причастности террористов ИГИЛ к боевым действиям в Нагорном Карабахе

"У нас нет доказательств причастности террористов ИГИЛ к боевым действиям в Нагорном Карабахе".

Как передает французское бюро Report, об этом заявил председатель комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в ответ на вопрос армянского депутата на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Вы говорите, что Азербайджан использовал иностранных наемников в военных действиях в Нагорном Карабахе? Но пока никаких доказательств не найдено", - сказал он.