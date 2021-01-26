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Глава МИД Германии: Доказательств участия боевиков на стороне Азербайджана нет

Глава МИД Германии: Доказательств участия боевиков на стороне Азербайджана нет У нас нет доказательств причастности террористов ИГИЛ к боевым действиям в Нагорном Карабахе
Карабах
26 января 2021 г. 21:05
Глава МИД Германии: Доказательств участия боевиков на стороне Азербайджана нет

"У нас нет доказательств причастности террористов ИГИЛ к боевым действиям в Нагорном Карабахе".

Как передает французское бюро Report, об этом заявил председатель комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в ответ на вопрос армянского депутата на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Вы говорите, что Азербайджан использовал иностранных наемников в военных действиях в Нагорном Карабахе? Но пока никаких доказательств не найдено", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AŞ NK sədri: "Qarabağdakı əməliyyatlarda Azərbaycan tərəfdən əcnəbi muzdluların döyüşməsinə dair dəlil yoxdur"

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