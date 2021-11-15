Глава МИД Азербайджана: Важна реализация трехсторонних заявлений

"Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые в этом направлении".

"Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые в этом направлении".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС.

Глава ведомства сказал, что открытие всех коммуникаций в регионе, проходящих через территорию Армении и Азербайджана, существенно повлияет на рост торговли и транспорта в интересах обеих стран и всех стран региона, а также наших партнеров:

"Зангезурский коридор - важная инициатива в этом отношении. Он, как важная часть транспортного коридора Восток-Запад, будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства".