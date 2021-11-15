О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Азербайджана: Важна реализация трехсторонних заявлений

Глава МИД Азербайджана: Важна реализация трехсторонних заявлений "Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые в этом направлении".
Карабах
15 ноября 2021 г. 22:38
Глава МИД Азербайджана: Важна реализация трехсторонних заявлений
Джейхун Байрамов

"Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые в этом направлении".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС.

Глава ведомства сказал, что открытие всех коммуникаций в регионе, проходящих через территорию Армении и Азербайджана, существенно повлияет на рост торговли и транспорта в интересах обеих стран и всех стран региона, а также наших партнеров:

"Зангезурский коридор - важная инициатива в этом отношении. Он, как важная часть транспортного коридора Восток-Запад, будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: “Üçtərəfli bəyanatların tam icrası mühümdür”

Экслюзивные новости

Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi