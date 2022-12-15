Глава МИД Азербайджана проинформировал зарубежных дипломатов о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел брифинг для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел брифинг для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе.

Как сообщает Report, глава МИД проинформировал зарубежных дипломатов о нынешней ситуации на дороге Шуша-Ханкенди.

Напомним, четвертый день на участке дороги Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.