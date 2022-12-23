Глава МИД: Не Азербайджан, а Армения нарушает договоренности

Часто слышны призывы о необходимости выполнения трехсторонних договоренностей со стороны Азербайджана. Но на самом деле договоренности нарушает Ереван.

Часто слышны призывы о необходимости выполнения трехсторонних договоренностей со стороны Азербайджана. Но на самом деле договоренности нарушает Ереван.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Министр иностранных дел подробно рассказал о том, что происходит на Лачынской дороге и почему необоснованны обвинения в адрес Азербайджана о невыполнении обязательств.

"Хотел бы также отметить причину, то, что явилось основной причиной для начала акции. Причиной является разграбление золоторудных и медно-молибденовых ресурсов. Карабахский регион Азербайджана богат полезными ископаемыми. На данной территории, где в настоящее время проживают армяне, 151 месторождение полезных ископаемых, из которых 52 месторождение впервые начало эксплуатироваться в 1993 - 2020 годах", - рассказал министр.

Он отметил, что был нанесен огромный ущерб экологии Азербайджана: "Абсолютно ясно, что на глазах у нас происходит на двух месторождениях, азербайджанская общественность не может не выражать возмущения".

Министр подчеркнул, что причиной акций, возмущения являются имеющее место разграбление национальных природных богатств, а также присутствие армянских военнослужащих на территории Азербайджана.

"Еще одним острым вопросом является минная тематика. Минный террор продолжается, что является продолжением политики этнической чистки. Призываем Армению серьезно относиться к своим обязательствам", - заявил Байрамов.