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Глава МИД Азербайджана призвал международную общественность оказать давление на Армению

Глава МИД Азербайджана призвал международную общественность оказать давление на Армению Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поблагодарил Ирак за постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана.
Карабах
5 апреля 2021 г. 18:31
Глава МИД Азербайджана призвал международную общественность оказать давление на Армению
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поблагодарил Ирак за постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Свою благодарность министр выразил 5 апреля во время приема делегации во главе с председателем комитета по внешним связям парламента Ирака Шерко Мохаммедом Салехом Ахмедом Кадиром Мир Ваисом, находящимся с визитом в Азербайджане.

До внимания иракских парламентариев было доведено, что несмотря на прекращение военных действий, Армения до сих пор не предоставила Азербайджану карту минных полей, тем самым продолжая грубо нарушать международное гуманитарное право.

Было подчеркнуто, что государства мира не должны оставаться безучастными к этому вопросу и должны оказать серьезное давление на Армению.

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