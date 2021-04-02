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Глава МИД: Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

Глава МИД: Азербайджан вернул Армении всех военнопленных "Азербайджан полностью привержен взятым на себя обязательствам и в соответствии с трехсторонним заявлением вернул Армении всех военнопленных".
Карабах
2 апреля 2021 г. 18:32
Глава МИД: Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

"Азербайджан полностью привержен взятым на себя обязательствам и в соответствии с трехсторонним заявлением вернул Армении всех военнопленных".

Как сообщает Report, об этом на заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В то же время министр обратил внимание на противоречащие нормам международного права и трехстороннему заявлению действия армянской стороны, в том числе на попытки армянских военнослужащих незаконно проникнуть на территорию Азербайджанской Республики, а также на то, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану информацию о заминированных территориях.

В заключение министр выразил надежду на поддержку международного сообщества и, в частности, наших ближайших партнеров из государств-членов СНГ в вопросах разминирования и восстановления освобожденных территорий, создания соответствующих условий для мирного сосуществования на этих территориях.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan bütün hərbi əsirləri Ermənistana qaytarıb"

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