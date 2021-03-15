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Глава МИД: Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных

Глава МИД: Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных Трехсторонние договоренности должны соблюдаться
Карабах
15 марта 2021 г. 13:22
Глава МИД: Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных
Джейхун Байрамов
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Азербайджан передал армянской стороне всех военных, попавших в плен во время боев в Нагорном Карабахе

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с находящимся с визитом в Азербайджане действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Мы считаем, что трехсторонние договоренности должны соблюдаться. Незаконно попавшие на территорию Азербайджана после заявления о прекращении огня и совершающие на нашей территории преступления не считаются пленными.

Армяне незаконно в гражданской одежде пытаются попасть на территорию Азербайджана в машинах, предназначенных для перевозки строительных материалов. Это недопустимо, чтобы в будущем такого не повторялось", - заявил Д. Байрамов.

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