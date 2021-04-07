Глава Католической общины об Агдаме: Я пришел в ужас от увиденного

Владимир Фекете вместе с главами религиозных конфессий и религиозными деятелями Азербайджана находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдаме

"Благодарю уважаемого Шейхульислама за организацию встречи и поездки религиозных деятелей в эти территории. Я уверен, что все азербайджанцы хотели бы приехать сюда". Как передает Report, об этом Глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете заявил журналистам в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

"Основной целью этого визита была освятить эти места молитвой, мы здесь пришли молиться о жертвах, о тех молодых людях, которые погибли, освобождая эти земли, и за всех, которые пострадали....Мы видим, какая капитальная работа еще предстоит здесь, чтобы восстановить эту территорию. Мы считаем своим долгом молиться, чтобы Господь помог нашему руководству, уважаемому Президенту Республики",- сказал Фекете.

Он также добавил, что "пришел в ужас, когда увидел, что здесь творилось" и в какие руины превратился некогда цветущий город Агдам.