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Глава Католической общины об Агдаме: Я пришел в ужас от увиденного

Глава Католической общины об Агдаме: Я пришел в ужас от увиденного Владимир Фекете вместе с главами религиозных конфессий и религиозными деятелями Азербайджана находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдаме
Карабах
7 апреля 2021 г. 15:22
Глава Католической общины об Агдаме: Я пришел в ужас от увиденного
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"Благодарю уважаемого Шейхульислама за организацию встречи и поездки религиозных деятелей в эти территории. Я уверен, что все азербайджанцы хотели бы приехать сюда". Как передает Report, об этом Глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете заявил журналистам в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

"Основной целью этого визита была освятить эти места молитвой, мы здесь пришли молиться о жертвах, о тех молодых людях, которые погибли, освобождая эти земли, и за всех, которые пострадали....Мы видим, какая капитальная работа еще предстоит здесь, чтобы восстановить эту территорию. Мы считаем своим долгом молиться, чтобы Господь помог нашему руководству, уважаемому Президенту Республики",- сказал Фекете.

Он также добавил, что "пришел в ужас, когда увидел, что здесь творилось" и в какие руины превратился некогда цветущий город Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Fekete: "Gördüklərimdən dəhşətə gəldim"
Версия на английском языке Head of Catholic community on Aghdam: I was horrified by what I saw

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