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Глава ИВ: В Тертер было сброшено 16 277 ракет и снарядов, 21 ракета "Смерч"

Глава ИВ: В Тертер было сброшено 16 277 ракет и снарядов, 21 ракета "Смерч" В ходе этих атак погибли 17 мирных жителей, 63 мирных жителя получили ранения
Карабах
28 ноября 2020 г. 12:47
Глава ИВ: В Тертер было сброшено 16 277 ракет и снарядов, 21 ракета Смерч

"С 27 сентября по 10 ноября в Тертер было сброшено 16 277 ракет и артиллерийских снарядов, а также 21 единица запрещенных ракет "Смерч".

Как сообщает Report, об этом глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов сказал сегодня во время визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане.

По его словам, в ходе этих атак погибли 17 мирных жителей, 63 мирных жителя получили ранения: "83 из 102 общественных зданий на территории района нанесен урон, два здания полностью разрушены. В общей сложности 4 004 семьи пострадали. Дома 271 семьи были полностью разрушены. В один из этих домов попало 7 снарядов подряд".

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Версия на азербайджанском языке İcra başçısı: "Tərtərə 16 277 raket, top, minaatan mərmisi, 21 ədəd “Smerç” raketi atılıb”

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