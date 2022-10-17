Глава ИВ: Армении не удалось посеять панику среди жителей Гянджи

Армения террором пыталась посеять панику среди жителей второго по величине города Азербайджана, однако народ не испугался и еще больше сплотился вокруг президента.

Армения террором пыталась посеять панику среди жителей второго по величине города Азербайджана, однако народ не испугался и еще больше сплотился вокруг президента.

Как сообщает Report, об этом глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов заявил на мероприятии, посвященном второй годовщине ракетных обстрелов этого города.

Н. Байрамов рассказал прибывшим сегодня в Гянджу главам аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса о событиях тех дней.

"2020 год стал одним из самых радостных в истории Азербайджана. Под руководством верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева, земли Азербайджана были освобождены от оккупации. Однако во время 44-дневной войны Гянджа пережила тяжелые времена: ночью на город по мирным жителям были выпущены ракеты", - заявил Байрамов.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.