Сотрудник МЧС: Армяне использовали запрещенные методы при минировании

В ходе мероприятий по разминированию, на освобожденных от оккупации территориях выявилось что армяне используют запрещенные методы.

В ходе мероприятий по разминированию на освобожденных от оккупации территориях выявилось, что армяне не соблюдали никакие нормы при минировании, использовали запрещенные методы.

Как сообщает карабахское бюро Report , об этом заявил журналистам командир роты специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сабухи Сарыев.

По его словам, несмотря на трудности, проводится тщательная очистка территорий: "Противник не соблюдал никаких стандартов и норм при минировании и прибегал к запрещенным методам. Поэтому территории очень сильно загрязнены минами. Однако, несмотря на это, процесс разминирования продолжается в полную силу".

Командир подразделения сообщил, что загрязненные территории очищаются во взаимодействии с работниками соответствующих структур: "Параллельно с этим, на освобожденных территориях быстрыми темпами продолжаются строительные работы. Наше государство делает все возможное для того, чтобы наши вынужденные переселенцы, которые 30 лет назад покинули земли своих предков, могли жить в полной безопасности".