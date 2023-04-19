Сотрудник МЧС: Армяне использовали запрещенные методы при минировании

В ходе мероприятий по разминированию на освобожденных от оккупации территориях выявилось, что армяне не соблюдали никакие нормы при минировании, использовали запрещенные методы.
Как сообщает карабахское бюро
По его словам, несмотря на трудности, проводится тщательная очистка территорий: "Противник не соблюдал никаких стандартов и норм при минировании и прибегал к запрещенным методам. Поэтому территории очень сильно загрязнены минами. Однако, несмотря на это, процесс разминирования продолжается в полную силу".
Командир подразделения сообщил, что загрязненные территории очищаются во взаимодействии с работниками соответствующих структур: "Параллельно с этим, на освобожденных территориях быстрыми темпами продолжаются строительные работы. Наше государство делает все возможное для того, чтобы наши вынужденные переселенцы, которые 30 лет назад покинули земли своих предков, могли жить в полной безопасности".