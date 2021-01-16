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Глава государства: В какое состояние ненавистный враг привел наши священные храмы

Глава государства: В какое состояние ненавистный враг привел наши священные храмы «Мы охраняем и будем охранять храмы всех религий. Пусть никто не сомневается в этом. Это уже продемонстрировала как история независимости, так и история до независимости. У нас охраняются памятники всех религий – церкви, синагоги, в том числе армянская це
Карабах
16 января 2021 г. 03:54
Глава государства: В какое состояние ненавистный враг привел наши священные храмы

«Мы охраняем и будем охранять храмы всех религий. Пусть никто не сомневается в этом. Это уже продемонстрировала как история независимости, так и история до независимости. У нас охраняются памятники всех религий – церкви, синагоги, в том числе армянская церковь в центре Баку охраняется, отремонтирована государством».

Как сообщает Report, об этом во время посещения мечети Саатлы в Шуше сказал Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

«А что сделали они? Находясь в Зангилане и выступая перед разрушенной мечетью, от которой остались лишь стены, я, обращаясь к азербайджанскому народу, рассказал о том, что они сделали. Обращаясь к международным организациям, я сказал: приезжайте и посмотрите, подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах. Не верьте ложным данным руководства Армении и его защитников, приезжайте и посмотрите своими глазами, во что они превратили наши мечети. Просто для того, чтобы создать видимость, они вместе с одной из иностранных компаний якобы отремонтировали мечеть Юхары Говхарага. Этот ремонт нам не нужен. Этот ремонт – символ лицемерия. Это было сделано просто чтобы создать видимость того, что руководство Армении якобы ремонтирует мечети. К сожалению, компания одной из стран была заодно с ними в этих грязных делах. Конечно, ремонт мечети Юхары Говхарага неприемлем, потому что они без нашего разрешения, незаконно заявились на наши земли, месяцами сидели там, находясь в сговоре с режимом криминальной хунты Армении, якобы отремонтировали эту мечеть. Нам такой ремонт не нужен, пусть никого не обманывают и пусть никто не поддается на эту ложь. Мы снова отремонтируем все наши мечети, восстановим их, и весь мир должен увидеть, в какое состояние ненавистный враг привел наши священные храмы», - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Mənfur düşmən bizim müqəddəs məbədlərimizi nə günə salıb"

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