Глава государства: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

Глава государства: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

"То, что я нахожусь здесь (в Ханкенди - ред.) сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большой символическое значение".

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"То, что я нахожусь здесь (в Ханкенди - ред.) сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большой символическое значение". Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября. "Сегодня душа великого лидера, души всех ушедших из жизни, которые не увидели этот день, возрадовались. Их души возрадовались благодаря азербайджанскому народу, их преемникам. То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, конечно же, имеет большой символическое значение", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал