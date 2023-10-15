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Глава государства: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

Глава государства: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение "То, что я нахожусь здесь (в Ханкенди - ред.) сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большой символическое значение".
Карабах
15 октября 2023 г. 18:42
Глава государства: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

"То, что я нахожусь здесь (в Ханкенди - ред.) сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большой символическое значение".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"Сегодня душа великого лидера, души всех ушедших из жизни, которые не увидели этот день, возрадовались. Их души возрадовались благодаря азербайджанскому народу, их преемникам. То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, конечно же, имеет большой символическое значение", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: The fact that I came here today, when we are celebrating the 100th anniversary of the Great Leader’s birth, has a great symbolic meaning
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ulu Öndərin 100 illiyini qeyd etdiyimiz vaxtda bu gün burada olmağım böyük rəmzi məna daşıyır"

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