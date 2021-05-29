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Глава государства: Сорокачетырехдневная война продемонстрировала нашу силу

Глава государства: Сорокачетырехдневная война продемонстрировала нашу силу "Если я, как Президент, поначалу жил определенными надеждами, то на заключительном этапе и эти надежды растаяли. Потому что руководство Армении открыто заявляло, что возвращение нам этих земель невозможно. В таком случае переговорному процессу фактически
Карабах
29 мая 2021 г. 01:47
Глава государства: Сорокачетырехдневная война продемонстрировала нашу силу
Ильхам Алиев

"Если я, как Президент, поначалу жил определенными надеждами, то на заключительном этапе и эти надежды растаяли. Потому что руководство Армении открыто заявляло, что возвращение нам этих земель невозможно. В таком случае переговорному процессу фактически был положен конец. Я открыто заявлял об этом".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"На протяжении всего периода переговоров – с 2003 года до последних событий – я всегда доводил до азербайджанского народа правду. Всегда говорил, что мы никогда не позволим создать на наших землях второе армянское государство. Говорил, что решение вопроса не должно быть половинчатым. Именно поэтому наша позиция во многих случаях воспринималась посредниками неоднозначно. Некоторые проармянские силы пытались обвинить нас. Словно агрессорами и оккупантами являемся мы. Поэтому, глядя в бинокль на Агдамский район, я предвидел этот день и знал, что если вопрос не решится путем переговоров, то война неизбежна. Особенно события, произошедшие в результате военных провокаций армянского государства против нас, сделали войну уже неизбежной.

Сорокачетырехдневная война продемонстрировала нашу силу, показала отвагу, героизм наших Вооруженных сил, единство нашего народа. Сплотившись в единый кулак, мы нанесли врагу сокрушительные удары, изгнали его с наших земель. Каждый из этих сорока четырех дней является героическим эпосом, каждый из этих дней дорог нам, потому что каждый день мы шли вперед, каждый день. Мы ни один день не отступали. Под конец войны враг стал паниковать, впал в истерику, начав уже осознавать свое поражение. Они еще раз убедились в том, что не смогут выстоять перед Азербайджаном", - отметил Глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Qırx dörd günlük müharibə bizim gücümüzü göstərdi"

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