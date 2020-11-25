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Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления

Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления "Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь"
Карабах
25 ноября 2020 г. 12:44
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления

"Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кельбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кельбаджара есть богатые природные источники, ресурсы. Враг хищнически эксплуатировал эти ресурсы".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

"В советское время в Кельбаджаре производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона. Ненавистный враг все разрушил. Эти кадры есть, все могут их увидеть. Мы все восстановим, отстроим Кельбаджар заново, села, город Кельбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города, не только самого города Кельбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется.

В Кельбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное заселение. Там незаконном расселились люди как из самой Армении, так и из зарубежных стран. А это - военное преступление и считается военным преступлением согласно Женевской конвенции. Мы привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления, за все разрушения. Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, также и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя" - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz düşməni məsuliyyətə cəlb edəcəyik, cavab verəcəkdir"

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