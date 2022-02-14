О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: Приезжать в Агдам из других стран будет проще

Глава государства: Приезжать в Агдам из других стран будет проще "Дорожно-транспортная инфраструктура Агдама полностью реконструируется".
Карабах
14 февраля 2022 г. 10:39
Глава государства: Приезжать в Агдам из других стран будет проще

"Дорожно-транспортная инфраструктура Агдама полностью реконструируется".

Как сообщает Report, об этом 13 февраля после ознакомления с ходом реставрационно-восстановительных работ в Агдамской Джума-мечети заявил президент Ильхам Алиев.

"Строятся автомобильная, железная дороги Барда-Агдам. Считаю, что автомобильная дорога будет готова примерно через год. По моему указанию уже начат проект прокладки автомобильной дороги Физули-Агдам. Эта дорога соединит города Физули и Агдам, одновременно свяжет Агдам с Международным аэропортом Физули и приезжать в Агдам из других стран будет проще", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Visiting Aghdam from other countries will be easier
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ağdama başqa ölkələrdən gəlmək daha asan olacaq"

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi