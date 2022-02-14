Глава государства: Приезжать в Агдам из других стран будет проще

"Дорожно-транспортная инфраструктура Агдама полностью реконструируется".

"Дорожно-транспортная инфраструктура Агдама полностью реконструируется".

Как сообщает Report, об этом 13 февраля после ознакомления с ходом реставрационно-восстановительных работ в Агдамской Джума-мечети заявил президент Ильхам Алиев.

"Строятся автомобильная, железная дороги Барда-Агдам. Считаю, что автомобильная дорога будет готова примерно через год. По моему указанию уже начат проект прокладки автомобильной дороги Физули-Агдам. Эта дорога соединит города Физули и Агдам, одновременно свяжет Агдам с Международным аэропортом Физули и приезжать в Агдам из других стран будет проще", - отметил глава государства.