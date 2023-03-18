Глава государства ознакомился со строительством объектов туристической инфраструктуры в Суговушане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с капитальным ремонтом Суговушанского водохранилища, вытекающего из него магистрального водного канала, строительством объектов туристической инфраструктур

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с капитальным ремонтом Суговушанского водохранилища, вытекающего из него магистрального водного канала, строительством объектов туристической инфраструктуры, создающихся вокруг водохранилища.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Напомним, что 18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева совершили поездку в Тертерский район.