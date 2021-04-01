О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава государства: На освобожденных землях все разрушено

Глава государства: На освобожденных землях все разрушено «На освобожденных землях все разрушено. Сейчас туда приезжают журналисты, дипломаты. Они видят, что разрушены города, дома, села, разрушены наши исторические памятники. Местные и иностранные журналисты назвали Агдам «Хиросимой Кавказа».
Карабах
1 апреля 2021 г. 04:19
Глава государства: На освобожденных землях все разрушено

«На освобожденных землях все разрушено. Сейчас туда приезжают журналисты, дипломаты. Они видят, что разрушены города, дома, села, разрушены наши исторические памятники. Местные и иностранные журналисты назвали Агдам «Хиросимой Кавказа».

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«В Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, чтобы мы водрузили на его крыше флаг Азербайджана после освобождения этого города от оккупации. Армяне уничтожили все наши города, все исторические памятники, перепахали кладбища, разрушили могилы, разрушили более 60 мечетей, а в полуразрушенных мечетях держали коров и свиней. Эти видеокадры есть в интернете. То есть, это – оскорбление, преступление против всего мусульманского мира, и весь мир уже видит и должен видеть это», - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi