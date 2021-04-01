Глава государства: На освобожденных землях все разрушено

«На освобожденных землях все разрушено. Сейчас туда приезжают журналисты, дипломаты. Они видят, что разрушены города, дома, села, разрушены наши исторические памятники. Местные и иностранные журналисты назвали Агдам «Хиросимой Кавказа».

«На освобожденных землях все разрушено. Сейчас туда приезжают журналисты, дипломаты. Они видят, что разрушены города, дома, села, разрушены наши исторические памятники. Местные и иностранные журналисты назвали Агдам «Хиросимой Кавказа».

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

«В Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, чтобы мы водрузили на его крыше флаг Азербайджана после освобождения этого города от оккупации. Армяне уничтожили все наши города, все исторические памятники, перепахали кладбища, разрушили могилы, разрушили более 60 мечетей, а в полуразрушенных мечетях держали коров и свиней. Эти видеокадры есть в интернете. То есть, это – оскорбление, преступление против всего мусульманского мира, и весь мир уже видит и должен видеть это», - сказал глава государства.