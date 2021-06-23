Глава государства: Мы уже мобилизовали все усилия, все ресурсы

"Все города и села разрушены. Нам предстоит разминировать их и параллельно приступить к реконструкции".

"Все города и села разрушены. Нам предстоит разминировать их и параллельно приступить к реконструкции".

Как сообщает Report, об этом 23 июня во время приема верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Мы уже мобилизовали все усилия, все ресурсы. Уже начались крупные инфраструктурные проекты. Вас, наверное, проинформировали об этом. Мы вновь отстроим их и, думаю, продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей", - подчеркнул глава государства.