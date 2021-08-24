Президент: Мы планируем вернуть туда всех бывших вынужденных переселенцев

"Мы находимся в постоянном контакте с учреждениями ООН. Нам понадобятся большое международное участие и помощь с точки зрения экспертных знаний и советов. Потому что территория, которую мы сейчас восстанавливаем, превышает десятки тысяч километров, и, кон

"Мы находимся в постоянном контакте с учреждениями ООН. Нам понадобятся большое международное участие и помощь с точки зрения экспертных знаний и советов. Потому что территория, которую мы сейчас восстанавливаем, превышает десятки тысяч километров, и, конечно, мы находимся в контакте с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

"Мы планируем как можно скорее вернуть туда всех бывших вынужденных переселенцев, но главная проблема в минах и в полном разрушении, опустошении. Поэтому наша главная цель с Организацией Объединенных Наций и ее учреждениями - путем укрепления доверия друг к другу и в качестве партнеров добиться восстановления наших освобожденных земель. Надеемся, что ваше представительство в Баку будет активно вовлечено в эту работу", - подчеркнул президент.