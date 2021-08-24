О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Мы планируем вернуть туда всех бывших вынужденных переселенцев

Президент: Мы планируем вернуть туда всех бывших вынужденных переселенцев "Мы находимся в постоянном контакте с учреждениями ООН. Нам понадобятся большое международное участие и помощь с точки зрения экспертных знаний и советов. Потому что территория, которую мы сейчас восстанавливаем, превышает десятки тысяч километров, и, кон
Карабах
24 августа 2021 г. 16:45
Президент: Мы планируем вернуть туда всех бывших вынужденных переселенцев
Ильхам Алиев

"Мы находимся в постоянном контакте с учреждениями ООН. Нам понадобятся большое международное участие и помощь с точки зрения экспертных знаний и советов. Потому что территория, которую мы сейчас восстанавливаем, превышает десятки тысяч километров, и, конечно, мы находимся в контакте с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

"Мы планируем как можно скорее вернуть туда всех бывших вынужденных переселенцев, но главная проблема в минах и в полном разрушении, опустошении. Поэтому наша главная цель с Организацией Объединенных Наций и ее учреждениями - путем укрепления доверия друг к другу и в качестве партнеров добиться восстановления наших освобожденных земель. Надеемся, что ваше представительство в Баку будет активно вовлечено в эту работу", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev: We are planning to resettle former refugees as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bütün keçmiş məcburi köçkünləri orada yenidən məskunlaşdırmağı planlaşdırırıq"

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
24 августа 2021 г. 17:17
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
24 августа 2021 г. 15:33
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
24 августа 2021 г. 11:35
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 11:33
Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
ФотоНовый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
24 августа 2021 г. 06:50
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi