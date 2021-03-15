Глава государства: Конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее

ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном

"ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши мысли о том, как строить будущую работу. Думаю, что последние 4 месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно", - сказал Президент.