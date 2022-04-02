Глава государства: Итальянские компании строят музеи в трех городах Азербайджана

"Нас радует активное участие итальянских компаний в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях".

"Нас радует активное участие итальянских компаний в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 2 апреля во время приема делегации во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

"В настоящее время итальянские компании строят музеи оккупации и победы в трех городах. Реставрация древней мечети в Шуше и строительство новой мечети также осуществляются итальянскими компаниями", - сказал глава государства.