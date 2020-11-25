Глава государства: Где эти карты? Все пропали

"Противник дал Кяльбаджару новое уродливое имя. Они состряпали карты "Нагорно-Карабахской республики"".

"Противник дал Кельбаджару новое уродливое имя. Они состряпали карты "Нагорно-Карабахской республики".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Где эти карты? Все пропали. Эти карты – просто клочок бумаги. Они отнесли к "Нагорно-Карабахской республики" всю территорию Нагорно-Карабахской автономной области, Шушу, а также все 7 прилегающих районов. Они издавали эти карты, включали в учебники, демонстрировали на выставках. Они представляли эти карты как карты "Нагорно-Карабахской республики". И что теперь осталось от этих карт? Ничего. Азербайджан предпринял необходимые шаги для восстановления своей территориальной целостности!", - добавил президент.