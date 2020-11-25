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Глава государства: Где эти карты? Все пропали

Глава государства: Где эти карты? Все пропали "Противник дал Кяльбаджару новое уродливое имя. Они состряпали карты "Нагорно-Карабахской республики"".
Карабах
25 ноября 2020 г. 12:39
Глава государства: Где эти карты? Все пропали

"Противник дал Кельбаджару новое уродливое имя. Они состряпали карты "Нагорно-Карабахской республики".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Где эти карты? Все пропали. Эти карты – просто клочок бумаги. Они отнесли к "Нагорно-Карабахской республики" всю территорию Нагорно-Карабахской автономной области, Шушу, а также все 7 прилегающих районов. Они издавали эти карты, включали в учебники, демонстрировали на выставках. Они представляли эти карты как карты "Нагорно-Карабахской республики". И что теперь осталось от этих карт? Ничего. Азербайджан предпринял необходимые шаги для восстановления своей территориальной целостности!", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Hanı o xəritələr? Hamısı məhv oldu"

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