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Глава государства: Души турецких шехидов, покоящихся в различных уголках Азербайджана, обрели покой

Глава государства: Души турецких шехидов, покоящихся в различных уголках Азербайджана, обрели покой "Победоносная Азербайджанская армия одержала историческую победу и положила конец оккупации наших земель Арменией, длившейся почти 30 лет"
Карабах
10 декабря 2020 г. 13:39
Глава государства: Души турецких шехидов, покоящихся в различных уголках Азербайджана, обрели покой
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"Победоносная Азербайджанская армия одержала историческую победу и положила конец оккупации наших земель Арменией, длившейся почти 30 лет".

Как сообщает Report, об этом написал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в Книге памяти в ходе посещения памятника, возведенного в честь ставших шехидами турецких солдат на Шехидляр хиябаны.

“Эта победа была одержана ценой жизни и крови наших шехидов. Души турецких шехидов, покоящихся в различных уголках Азербайджана, ныне обрели покой. Азербайджанский народ высоко ценит подвиг, исторические заслуги турецких шехидов и всегда будет чтить их светлую память. Да благословит Аллах всех наших шехидов!",- добавил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bu zəfər Azərbaycanın müxtəlif guşələrində uyuyan qardaş türk şəhidlərinin ruhunu şad edir"

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