Глава государства: Души турецких шехидов, покоящихся в различных уголках Азербайджана, обрели покой

"Победоносная Азербайджанская армия одержала историческую победу и положила конец оккупации наших земель Арменией, длившейся почти 30 лет"

"Победоносная Азербайджанская армия одержала историческую победу и положила конец оккупации наших земель Арменией, длившейся почти 30 лет".

Как сообщает Report, об этом написал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в Книге памяти в ходе посещения памятника, возведенного в честь ставших шехидами турецких солдат на Шехидляр хиябаны.

“Эта победа была одержана ценой жизни и крови наших шехидов. Души турецких шехидов, покоящихся в различных уголках Азербайджана, ныне обрели покой. Азербайджанский народ высоко ценит подвиг, исторические заслуги турецких шехидов и всегда будет чтить их светлую память. Да благословит Аллах всех наших шехидов!",- добавил президент Азербайджана.