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Глава государства: Азербайджан верен своим обязательствам

Глава государства: Азербайджан верен своим обязательствам "Азербайджан верен своим обязательствам. Во время войны мы вели себя очень достойно и правильно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, что эти реалии будут долгосрочными".
Карабах
23 февраля 2021 г. 18:59
Глава государства: Азербайджан верен своим обязательствам

"Азербайджан верен своим обязательствам. Во время войны мы вели себя очень достойно и правильно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, что эти реалии будут долгосрочными".

Как сообщает Report, об этом 23 февраля, принимая сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в видеоформате заявил президент Ильхам Алиев.

"Мир, которого годами ждал наш регион, установился, и он должен быть долгосрочным. Уверен, что в деятельности Центра вы также будете уделять внимание этим возможностям, возможностям послевоенного развития, постконфликтной ситуации", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan öz öhdəliklərinə sadiqdir"

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