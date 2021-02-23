Глава государства: Азербайджан верен своим обязательствам

"Азербайджан верен своим обязательствам. Во время войны мы вели себя очень достойно и правильно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, что эти реалии будут долгосрочными".

"Азербайджан верен своим обязательствам. Во время войны мы вели себя очень достойно и правильно, соблюдая международные нормы и правила. Считаю, что после войны мы демонстрируем очень конструктивный подход. Думаю, что эти реалии будут долгосрочными".

Как сообщает Report, об этом 23 февраля, принимая сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в видеоформате заявил президент Ильхам Алиев.

"Мир, которого годами ждал наш регион, установился, и он должен быть долгосрочным. Уверен, что в деятельности Центра вы также будете уделять внимание этим возможностям, возможностям послевоенного развития, постконфликтной ситуации", - сказал глава государства.