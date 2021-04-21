Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах

"Армянский фашизм уничтожен. Его уничтожил азербайджанский народ".

"Армянский фашизм уничтожен. Его уничтожил азербайджанский народ".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Мы немедленно приступили к работам по всем направлениям. Сразу после окончания войны был дан старт всей этой работе. Это очень объемная работа, потому что, я уже говорил, еще раз хочу сказать, территория освобожденных земель равна четырём Люксембургам. То есть, считаю, что это достаточно ясная картина для представления. Мы должны заново отстроить, создать с нуля территорию, равную четырем Люксембургам, потому что ненавистный враг разрушил на этих землях все, все здания. Сегодня это видят и все зарубежные гости. Они своими глазами видят армянский вандализм. Это - невиданное варварство. Мировая история знает много войн. Но такой жестокости, такой враждебности, на мой взгляд, в мировой истории войн не было. Если даже сравнить со Второй Мировой войной, то в то время не допускалось такого вандализма, религиозные памятники не разрушались. Мы хорошо знаем все это. Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах. В этой войне мы не только восстановили нашу территориальную целостность, но и уничтожили армянский фашизм. Это - наша историческая миссия не только перед азербайджанским народом, но и перед всем миром", - отметил Глава государства.