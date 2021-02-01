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Глава государства: Армяне не дают нам карт минных полей

Глава государства: Армяне не дают нам карт минных полей "Мы делаем всю работу последовательно, и я неоднократно говорил азербайджанскому народу об этой последовательности, о том, какую работу мы проделаем, чтобы и люди знали. В первую очередь, бывшие переселенцы, когда они могут вернуться на те земли. Первое,
Карабах
1 февраля 2021 г. 18:51
Глава государства: Армяне не дают нам карт минных полей

"Мы делаем всю работу последовательно, и я неоднократно говорил азербайджанскому народу об этой последовательности, о том, какую работу мы проделаем, чтобы и люди знали. В первую очередь, бывшие переселенцы, когда они могут вернуться на те земли. Первое, разминирование. Это большой процесс. Армяне не дают нам минных карт, карт минных полей".

Как сообщает Report, об этом 1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению после открытия нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

"Поэтому сейчас взрывы случаются часто", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ermənilər bizə mina sahələrinin xəritələrini vermirlər"

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