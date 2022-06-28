О нас

Глава Госкомитета: Минное загрязнение - серьезное препятствие для восстановления городов

Глава Госкомитета: Минное загрязнение - серьезное препятствие для восстановления городов "В результате урбицидов, культуроцидов и экоцидов во время оккупации территорий Азербайджана полностью разрушено более 300 городов и сел, культурных и религиозных объектов".
Карабах
28 июня 2022 г. 20:45
Глава Госкомитета: Минное загрязнение - серьезное препятствие для восстановления городов

"В результате урбицидов, культуроцидов и экоцидов во время оккупации территорий Азербайджана полностью разрушено более 300 городов и сел, культурных и религиозных объектов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев в ходе министерского круглого стола в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11).

"Кроме того, обширное заминирование территорий, затронутых конфликтом, наземными минами и отсутствие точных карт минных полей остаются серьезным препятствием для эффективного градостроительного планирования, восстановительных работ и возвращения сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев в родные края", - заявил А.Гулиев.

По его словам, несмотря на эти вызовы Азербайджан начал и уже добился ощутимых результатов в восстановлении городов с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции "умный город", "умная деревня", "зеленая энергия" и "чистая зона с нулевым уровнем выбросов".

"Мы хотим, чтобы города, которые мы строим, были инклюзивными, безопасными и устойчивыми", - отметил А.Гулиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: "Mina çirklənməsi şəhərlərin bərpasına ciddi maneədir"

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi