Глава Госкомитета: Минное загрязнение - серьезное препятствие для восстановления городов

"В результате урбицидов, культуроцидов и экоцидов во время оккупации территорий Азербайджана полностью разрушено более 300 городов и сел, культурных и религиозных объектов".

"В результате урбицидов, культуроцидов и экоцидов во время оккупации территорий Азербайджана полностью разрушено более 300 городов и сел, культурных и религиозных объектов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев в ходе министерского круглого стола в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11).

"Кроме того, обширное заминирование территорий, затронутых конфликтом, наземными минами и отсутствие точных карт минных полей остаются серьезным препятствием для эффективного градостроительного планирования, восстановительных работ и возвращения сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев в родные края", - заявил А.Гулиев.

По его словам, несмотря на эти вызовы Азербайджан начал и уже добился ощутимых результатов в восстановлении городов с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции "умный город", "умная деревня", "зеленая энергия" и "чистая зона с нулевым уровнем выбросов".

"Мы хотим, чтобы города, которые мы строим, были инклюзивными, безопасными и устойчивыми", - отметил А.Гулиев.