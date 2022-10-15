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Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами

Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами Все разрушения, уничтоженные города и села, которые можно наблюдать на освобожденных территориях очень сложно описать словами.
Карабах
15 октября 2022 г. 16:02
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами

Все разрушения, уничтоженные города и села, которые можно наблюдать на освобожденных территориях очень сложно описать словами.

Об этом Report заявила Станислава Русова, президент фонда "Открытые двери Европы" из Чехии, которая в составе большой делегации иностранных НПО побывала в Эдилли, где обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих времен Первой Карабахской войны.

"Я очень благодарна, что нас привезли сюда и мне удалось увидеть все своими глазами. Это мой первый визит в Азербайджан", - сказала она, добавив, что масштаб разрушений и трагедии просто неописуем.

"Для человека очень важно быть свидетелем правды, увидеть все. Тогда он может донести ее до всего мира, по крайней мере постараться сделать это", - сказала С. Русова.

15 октября делегация иностранных экспертов и представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района. В ее составе представители НПО Чехии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyalı fond rəhbəri Edillidədir: “Həqiqəti öz gözlərinizlə görmək vacibdir”

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