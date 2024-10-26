Глава британского клуба путешественников: Мы благодарны Азербайджану за возможность побывать в Карабахе

Глава британского клуба путешественников Picky Reels Ив Буви выразил благодарность Азербайджану за возможность посещения освобожденных территорий.

Глава британского клуба путешественников Picky Reels Ив Буви выразил благодарность Азербайджану за возможность посещения освобожденных территорий.

Как передает сотрудник Report из Агдама, об этом он сказал в беседе с журналистами.

По словам Буви, если проводить сравнение с его прошлым приездом в Карабах, регион очень сильно изменился в лучшую сторону.

"Последний раз я был в Шуше в 2022 году, когда там оставались следы многочисленных разрушений, сегодня же я очень впечатлен размахом и качеством строительства. После города Шуша мы посетили Агдам, где я также увидел множество изменений", - сказал он.

Буви отметил, что преображение Карабаха его сильно впечатлило. "Я аплодирую азербайджанским властям за их усилия во имя того, чтобы вынужденные переселенцы как можно скорее смогли вернуться в свои дома", - подытожил он.