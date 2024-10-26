Глава британского клуба путешественников: Мы благодарны Азербайджану за возможность побывать в Карабахе

Глава британского клуба путешественников Picky Reels Ив Буви выразил благодарность Азербайджану за возможность посещения освобожденных территорий.
Как передает сотрудник Report из Агдама, об этом он сказал в беседе с журналистами.
По словам Буви, если проводить сравнение с его прошлым приездом в Карабах, регион очень сильно изменился в лучшую сторону.
"Последний раз я был в Шуше в 2022 году, когда там оставались следы многочисленных разрушений, сегодня же я очень впечатлен размахом и качеством строительства. После города Шуша мы посетили Агдам, где я также увидел множество изменений", - сказал он.
Буви отметил, что преображение Карабаха его сильно впечатлило. "Я аплодирую азербайджанским властям за их усилия во имя того, чтобы вынужденные переселенцы как можно скорее смогли вернуться в свои дома", - подытожил он.