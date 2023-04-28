Глава ANAMA: В Азербайджане от мин очищено 77 890 га территорий, обнаружено 87 тысяч мин

C окончания Отечественной войны в Азербайджане от мин очищено 77 890 гектаров земли, обнаружено 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

C окончания Отечественной войны в Азербайджане от мин очищено 77 890 гектаров территорий, обнаружено 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил сегодня на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

В. Сулейманов рассказал о проводимых ANAMA работах по разминированию территорий, отметив, что "Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран".

По его словам, в целом за послевоенный период жертвами мин в Азербайджане стали 298 человек, из них 53 погибли и 245 получили ранения различной степени тяжести.

Всего с 1991 года в результате подрыва на минах в Азербайджане погибло или было ранено 3 377 человек, из них 358 детей и 38 женщин.