О нас

Глава ANAMA: В Азербайджане от мин очищено 77 890 га территорий, обнаружено 87 тысяч мин

Глава ANAMA: В Азербайджане от мин очищено 77 890 га территорий, обнаружено 87 тысяч мин C окончания Отечественной войны в Азербайджане от мин очищено 77 890 гектаров земли, обнаружено 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Карабах
28 апреля 2023 г. 16:23
Глава ANAMA: В Азербайджане от мин очищено 77 890 га территорий, обнаружено 87 тысяч мин

C окончания Отечественной войны в Азербайджане от мин очищено 77 890 гектаров территорий, обнаружено 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил сегодня на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

В. Сулейманов рассказал о проводимых ANAMA работах по разминированию территорий, отметив, что "Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран".

По его словам, в целом за послевоенный период жертвами мин в Азербайджане стали 298 человек, из них 53 погибли и 245 получили ранения различной степени тяжести.

Всего с 1991 года в результате подрыва на минах в Азербайджане погибло или было ранено 3 377 человек, из них 358 детей и 38 женщин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ANAMA: 77,890 hectares of land in Azerbaijan cleared of mines, 87,000 mines discovered
Версия на азербайджанском языке ANAMA rəhbəri: “Azərbaycanda 77 890 hektar ərazi minalardan təmizlənib, 87 min mina aşkarlanıb”

Экслюзивные новости

Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi