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Глава ANAMA: С ноября 2020 года обнаружено и обезврежено 88 260 наземных мин

Глава ANAMA: С ноября 2020 года обнаружено и обезврежено 88 260 наземных мин "Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире."
Карабах
25 мая 2023 г. 13:02
Глава ANAMA: С ноября 2020 года обнаружено и обезврежено 88 260 наземных мин

Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Эти скрытые опасности не только приводят к человеческим трагедиям, но и препятствуют социальному и экономическому развитию. Это также является серьезным препятствием для мира и стабильности в регионе", - сказал он.

Он отметил, что с ноября 2020 года в результате проводимых Азербайджаном широкомасштабных операций по разминированию от мин было очищено 81 386 гектаров земли. "Всего было обнаружено и обезврежено 88 260 наземных мин и других взрывоопасных пережитков войны, в том числе 28 259 противопехотных мин, 15 303 противотанковые мины и 44 698 неразорвавшихся боеприпасов. Несмотря на достигнутый прогресс, угроза наземных мин сохраняется. За последние 32 месяца 302 гражданина Азербайджана стали жертвами мин и взрывоопасных пережитков войны. 57 из них погибли. 245 человек получили ранения", - заявил В. Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA rəhbəri: "2020-ci ilin noyabrından 88 260 mina aşkar edilib və zərərsizləşdirilib"
Версия на английском языке ANAMA: Total of 88,260 landmines discovered and neutralized since November 2020

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