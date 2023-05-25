Глава ANAMA: Мины остаются одной из самых серьезных угроз миру, развитию и прогрессу

Наземные мины и взрывоопасные пережитки войны остаются одной из самых серьезных угроз миру, развитию и прогрессу во многих регионах мира.

Наземные мины и взрывоопасные пережитки войны остаются одной из самых серьезных угроз миру, развитию и прогрессу во многих регионах мира.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Мы сегодня в Агдаме. Этот когда-то красивый город несет на себе шрамы от наземных мин и взрывоопасных пережитков войны. Агдам является трогательным напоминанием о неотложной необходимости разобраться с минами и ВПВ. Этот город сам является жертвой мин. Мы здесь из-за общей приверженности обсуждению решений и налаживанию партнерских отношений, которые проложат путь к более безопасному и процветающему будущему без мин", - заявил В. Сулейманов.

По его словам, сегодняшняя конференция организована совместно Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) и ООН: "Я благодарю своих коллег из ООН за ценное партнерство. В этом форуме принимают участие более 190 участников из 51 страны мира. Это возможность для каждого из нас обсудить глобальные проблемы наземных мин, одновременно находя решения на местном уровне. Наземные мины и ВПВ остаются одной из самых серьезных угроз миру, развитию и прогрессу во многих регионах".

Глава ANAMA подчеркнул, что ни один человек не должен страдать от мин независимо от его национальности.

"Мы надеемся, что во время конференции мы не только рассмотрим существующие проблемы, но и найдем инновационные решения", - отметил Сулейманов.

"Мы считаем разминирование неотъемлемой частью процесса достижения Целей устойчивого развития", - добавил он.