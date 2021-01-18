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Герой, ставший шехидом в 18 лет

Герой, ставший шехидом в 18 лет Али Гамбаров был младшим из трех братьев в семье. Мечтал сделать карьеру в армии, однако ему было суждено покинуть этот мир в 18 лет
Карабах
18 января 2021 г. 22:49
Герой, ставший шехидом в 18 лет

Али Гамбаров был младшим из трех братьев в семье. Мечтал сделать карьеру в армии, однако ему было суждено покинуть этот мир в 18 лет.

Сотрудники Report навестили семью Али Гамбарова в селе Узунтепе Джалилабадского района, расспросив о боевом пути шехида.

Когда началась Отечественная война, Али уже 6 месяцев как находился на военной службе в направлении Физули. 27 сентября, находясь в окопе, он услышал приказ "Вперед!". Спустя несколько часов вражеские окопы, за которыми он наблюдал несколько месяцев, перешли под контроль азербайджанских бойцов. После первой победы Гамбаров позвонил отцу и попросил его зарезать барана.

Али Гамбаров проявил свою храбрость в нескольких сложных боях, всегда находясь в передних рядах. Молодой человек стал шехидом 6 октября в очередной напряженной битве.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin ilk qələbə müjdəçisi olan şəhidimiz

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