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Герой, отомстивший за друзей-шехидов

Герой, отомстивший за друзей-шехидов Самоотверженность наших военнослужащих, участвовавших в Отечественной войне, навсегда останется в памяти народа
Карабах
10 января 2021 г. 21:24
Герой, отомстивший за друзей-шехидов
Рамин Равваг

Самоотверженность наших военнослужащих, участвовавших в Отечественной войне, навсегда останется в памяти народа.

Как передает южное бюро Report, одним из патриотичных молодых людей, принявших участие в боях за территориальную целостность нашей родины, стал 24-летний житель Лянкярана Рамин Равваг Рауф оглу.

Рамин Равваг родился в Лянкяране. Окончив школу, поступил в Азербайджанский технологический университет.

С первых дней 44-дневной войны Рамин прошел боевой путь от Физули до Шуши. На днях молодой человек был уволен из армии и вернулся к своей семье. Его возвращение в Лянкяран стало настоящим праздником в районе.

Как и другие герои войны, первым делом Рамин Равваг посетил кладбище, где покоятся шехиды, отдавшие свои жизни ради свободы и территориальной целостности Азербайджана.

Рамин пообещал отомстить за своих товарищей, павших в тяжелых боях. Он пообещал, что если не погибнет, то после войны в первую очередь посетит место захоронения шехидов. Рамин так и поступил.

Отметим, что Рамин Равваг был награжден несколькими медалями Верховным Главнокомандующим.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоŞəhid yoldaşlarının qisasını alaraq verdiyi vədi yerinə yetirən qəhrəman

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