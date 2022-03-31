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Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане

Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане.
Карабах
31 марта 2022 г. 15:18
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане

Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане.

Об этом Report заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг в Агдаме.

Он заявил, что Германия приняла новую стратегию по разминированию, которая в том числе подразумевает поддержку других стран в данной сфере.

Посол отметил, что Азербайджан еще не ратифицировал Оттавскую конвенцию (о запрещении применения, накопления запасов, производства, передачи противопехотных мин и их уничтожении),

"Мы готовы сфокусироваться на действиях на этих территориях. Готовы поддерживать отдельные проекты. Определенный бюджет все еще рассматривается, но страна готова быть активно задействована в проектах", - заявил посол Германии.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.

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Версия на английском языке Germany ready to support separate demining projects in Azerbaijan
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