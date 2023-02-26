Георгий Татар: Правительства и общества должны работать сообща для достижения мира в регионе

Для установления мира и благополучия в регионе необходимо стремление правительств двух стран, политическая воля их лидеров, без этого невозможно достичь многого. Строительство мира должно учитывать и состояние общества, наличие доверия между его представи

Для установления мира и благополучия в регионе необходимо стремление правительств двух стран, политическая воля их лидеров, без этого невозможно достичь многого. Строительство мира должно учитывать и состояние общества, наличие доверия между его представителями, потому что хотя они и не вовлечены в процесс миростроительства непосредственно, но это касается их.

Как передает Report, об этом на круглом столе с участием представителей международной коалиции "Ходжалы: признай ради примирения", где обсуждались мир и переходное правосудие, заявил председатель Будапештского центра предотвращения геноцида и массовых убийств Георгий Татар.

"Мы приняли заявление, как итог нашего визита. В нашей коалиции, которую мы основали в Вене в марте прошлого года с целью наладить мирный диалог между сторонами посредством гражданского общества. Мы хотим помочь двум сообществам найти путь к примирению, призвать правительства предпринять более смелые шаги в этом направлении. Обращаясь к Азербайджану, хотим, чтобы правительство использовало механизмы так называемого "переходного правосудия" (transitional justice).

Он также призвал гражданское общество обеих стран создать место для совместных дискуссий по путям достижения мира. Для наступления мира нужен обмен идеями, обе стороны должны задуматься о том, что стало причиной подобных трагедий, заявил Г. Татар.

"Наша коалиция надеется что ООН, ОИС и другие организации такие, как "Матери Сребреницы", и дальше будут делиться своим опытом и наработанными механизмами, которые принесут мир в регион",- добавил он.

По словам Г. Татара, вчера он впервые беседовал с людьми, пережившими Ходжалинское кровопролитие. "Вчера мы посетили эти места, смогли увидеть многое своими глазами", - сказал он.

Дискуссия была организована Евразийским региональным центром (ЕРЦ).