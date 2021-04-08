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Генсек ОИС: Азербайджан, одержав победу, написал историю

Генсек ОИС: Азербайджан, одержав победу, написал историю Восстановление освобожденных земель - не менее важный вопрос, требующий "коллективных усилий и участия международных организаций"
Карабах
8 апреля 2021 г. 20:43
Генсек ОИС: Азербайджан, одержав победу, написал историю

Организация исламского сотрудничества поздравляет Азербайджан с победой и освобождением оккупированных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Хотел бы поблагодарить Азербайджан за прием и поздравить Азербайджан с победой. Я имел честь встретится с Президентом и поздравил его. Слава Богу это случилось. Хочу от имени всего ОИС вас поздравить. Здесь действительно писалась история. Это победа не только Азербайджана, но в какой-то мере и победа для нас, поскольку одна из стран-членов организации вернула свои территории", - заявил генкес ОИС.

"Этот кошмар закончился, но это еще полдела. Немало предстоит сделать дальше для восстановления возвращенных территорий", - добавил он.

По его словам, восстановление инфраструктуры не менее важный вопрос, который "требует коллективных усилий, сюда должны быть вовлечены международные организации, в том числе МВФ, а также Исламский банк развития".

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Версия на азербайджанском языке İƏT-in Baş katibi: “Azərbaycan qalib gələrək tarix yazdı”

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