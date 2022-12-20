Генсек ОДКБ: Ситуация на дороге Ханкенди-Лачын находится вне зоны нашей ответственности

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исходит из того, что решение вопроса с Лачинской дорогой, которая на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исходит из того, что решение вопроса с Лачинской дорогой, которая на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, обращений Армении по поводу Лачинской дороги не было.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.