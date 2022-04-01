Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли

Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий, поскольку минная проблема препятствует возвращению туда населения.

Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий, поскольку минная проблема препятствует возвращению туда населения.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин (CNEMA) Ив Марек.

"Важно позволить людям вернуться на свои территории в безопасности. Франция уже решила помочь Азербайджану и ANAMA, выделив пол миллиона евро. В этом году я, как представитель группы по разминированию во Франции, намерен включить в программу вопрос помощи Азербайджану и организовать коалицию доноров для этого", - заявил Ив Марек.

Генсек CNEMA выразил надежду, Азербайджан продемонстрирует пример всему региону и подпишет Оттавскую конвенцию (о запрещении применения, накопления запасов, производства, передачи противопехотных мин и их уничтожении).