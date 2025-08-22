Генпрокурор: Вашингтонская встреча является историческим поворотным моментом для мира на Южном Кавказе

О нас

Карабах
22 августа 2025 г. 13:03
Встреча в Вашингтоне 8 августа является исторической поворотной точкой в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на международной конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана".

Он подчеркнул, что парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме в Вашингтоне является одним из важных событий года:

"Это событие подтверждает полное признание суверенных прав Азербайджана на международной арене. Данный дипломатический успех – результат растущего авторитета нашей страны и решительной, многосторонней политики президента Ильхама Алиева".

Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Vaşinqton görüşü regionda sülhün təmin olunması baxımından tarixi dönüş nöqtəsidir

