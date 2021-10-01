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Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек

Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек "Продолжаются поиски пропавших без вести в период Первой Карабахской войны".
Карабах
1 октября 2021 г. 10:56
Генпрокурор: После II Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек

"Продолжаются поиски пропавших без вести в период Первой Карабахской войны".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генпрокурор Кямран Алиев.

"В этом деле мы работаем с сотрудниками соответствующих государственных структур и представителями правоохранительных органов других стран. После окончания Второй Карабахской войны обнаружены останки около 150 человек. Мы обнаружили эти останки на освобожденных от оккупации территориях. Противоположная сторона также передала нам некоторые останки. Работы в этом направлении продолжаются", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 150-yə yaxın şəxsin meyiti aşkarlanıb"

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