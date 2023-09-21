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Генпрокуратура: Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль РМК, один военнослужащий погиб

Генпрокуратура: Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль РМК, один военнослужащий погиб Вчера члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль, принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий погиб и один военнослужащий получил ранения.
Карабах
21 сентября 2023 г. 20:21
Генпрокуратура: Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль РМК, один военнослужащий погиб

Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль, принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий погиб и один военнослужащий получил ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, 20 сентября на территории села Джанятаг Тертерского района Азербайджанской Республики неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий РМК. В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, 1 военнослужащий получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Ötən gün qanunsuz erməni silahlıları RSK-ya məxsus avtomobili atəşə tutub, bir əsgər ölüb, biri yaralanıb

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