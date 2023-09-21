Генпрокуратура: Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль РМК, один военнослужащий погиб

Вчера члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль, принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий погиб и один военнослужащий получил ранения.

Минувшим днем члены незаконных армянских формирований обстреляли автомобиль, принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, в результате чего один военнослужащий погиб и один военнослужащий получил ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, 20 сентября на территории села Джанятаг Тертерского района Азербайджанской Республики неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий РМК. В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, 1 военнослужащий получил ранения.